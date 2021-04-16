Навальный сообщил о серьезном ухудшении здоровья

Российский политик Алексей Навальный, отбывающий заключение и держащий голодовку в ИК-2 в Покрове, сообщил, что сделанный ему анализ крови «свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске» для его здоровья. Такую запись оппозиционер оставил в пятницу, 16 апреля, в Instagram.

«Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске», — рассказал он. По словам политика, сотрудники колонии готовы перейти к его принудительному кормлению «уже сейчас», если он не откажется от голодовки.

Говоря об отказе в доступе к нему врача, Навальный назвал две возможные причины. «Они боятся, что выяснится, что происходящая потеря чувствительности конечностей может быть связана с отравлением. Тем, старым. Или каким-то новым, я уж не удивлюсь», — написал политик. Вторая причина, по его словам, заключается в том, что «человек для системы — раб», и принудительно кормить — проще, чем выполнять «законные требования».

Комментируя сообщения о своем самочувствии, оппозиционер уточнил, что у него сильно кружится голова, но он «пока ходит». В заключение политик добавил, что протестует не только за себя, но и «за сотни тысяч таких же бесправных». «Только у них еще и инстаграма нет, чтобы туда написать», — пошутил он. (DW)