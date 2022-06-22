Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова к тому, что Россия может отключить ее от общей системы электорснабжения.

«Мы готовы, и мы подготовлены к недружественным [ответным] действиям России, наподобие отключения от БРЭЛЛ (энергетического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы — прим. ТАСС) или других действий», — сказал Науседа в среду в интервью агентству Reuters.

Президент Литвы заявил, что страна будет в дальнейшем расширять список санкционных товаров при транзите в Калиниград.

«Мы с нетерпением ждем реализации следующих этапов санкций, и было бы очень хорошо, если бы Еврокомиссия разъяснила российским властям их содержание», — сказал он.