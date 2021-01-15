Нация одна, религии две…

12 января в прибрежном черноморском селе Букнари Чохатаурского муниципалитета Грузии произошла драка между членами мусульманской общины, которые хотят построить храм, и членами христианской общины, которые выступают против. Участники драки бросались камнями, двух мусульман госпитализировали. Один из участников драки задержан, ему грозит год заключения по уголовной статье о побоях, передает «Кавказский Узел».

Как отмечает в свою очередь Грузия Online, причиной спора стало использование мусульманами (жителями села) дома в качестве места проведения молитв. Как говорят мусульмане, проживающие в Букнари, они требуют строительства молельни, против чего выступают местные христиане, прибегая к словесным оскорблениям в их адрес.

13 января с утра в село были мобилизованы полиция и спецназ. Христианское население Букнари собралось в центре села, а мусульманское население собралось во дворе молельни, из-за которой и начался конфликт. Сюда же прибыла группа мусульманской молодежи, проживающей в Аджарии, они приехали, чтобы выразить свою солидарность с мусульманским населением, проживающим в Букнари.

В село также прибыли губернатор региона Гурия Зура Насарая и мэр Чохатаури Иракли Кучава. Однако их встреча с населением завершилась безрезультатно. Ситуация в селе не урегулирована.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария выступила с заявлением в связи с событиями в Букнари: «Все лица, проживающие в Грузии, имеют свободу вероисповедания, гарантированную Конституцией, которая включает в себя право на проведение и участие в религиозных ритуалах. Государство обязано способствовать равному осуществлению этого права всеми. В то же время государство должно поддерживать социальный мир среди верующих нейтрально и беспристрастно. Демократия и плюрализм страны зависят от нейтралитета и беспристрастности».

Сам по себе инцидент вокруг предполагаемой молельни не совсем типичен для Грузии, отличающейся высокой степенью веротерпимости. А тут дошло до столкновений и ранений. Чем же это объясняется? Допустимо ли предположение, что тут могли сыграть роль еще какие-то причины, помимо религиозных?

Эту ситуацию прокомментировал # ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Действительно, это нетипично для Грузии, но тут надо понимать специфику ситуации. Инцидент в селе Букнари Чохатаурского района произошел между местными жителями и экомигрантами из высокогорной Аджарии. Обычное напряжение между местными и «пришлыми» трансформировалось вот в такой форме, и в этом, конечно, вина властей, которые упустили ситуацию из виду.

Фактор религии тут как раз-таки второстепенен, линия размежевания идет по принципу свой-чужой. Это можно и нужно было предусмотреть, однако наши власти или закручивают гайки, или пускают ситуацию на самотек. Уверен, что эта частная ситуация будет решена, но решит ли это проблему адаптации экомигрантов на новых местах проживания в целом? Вряд ли. Проблемы адаптации экомигрантов к новым местам и установления добрососедских связей с местным населением есть не только в Гурии, но и Самцхе-Джавахети и Квемо Картли. Где прорвет в следующий раз, никто не знает. Поэтому властям и гражданскому сектору нужно серьезно задуматься над этим вопросом. Нужна комплексная программа не только переселения экомигрантов, но и развития регионов, в которые они переселяются. Чтобы ни экомигранты, ни местное население не чувствовали себя обделенными. Иначе подобные инциденты будут повторяться. Полицейского решения тут не существует. Необходим комплексный подход. Иначе никак.

Высокогорная Аджария, как и Сванетия, это регионы с повышенной опасностью схода земли из-за эрозии почвы. В результате люди остаются без крова, жить там просто опасно, поэтому правительство вынуждено эвакуировать людей из этих мест.

Это очень тяжелая ситуация, когда я работал в Аджарии, у нас было более 5 тысяч семей экомигрантов, и проблема в том, что их число постоянно растет.

Все дело в том, что мало дать человеку дом с участком земли, необходимо заботится обо всем районе, иначе конфликты с местными неизбежны.