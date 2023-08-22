В Баку торжественно открыли именную звезду величайшего артиста, кумира миллионов людей на планете — Муслима Магомаева, сообщает #.

Звезда певца и композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева увековечена на Аллее звезд Walk of Fame в курортной зоне Sea Breeze Resort.

На церемонии присутствовала вдова Магомаева — оперная певица, народная артистка СССР Тамара Синявская. На красную дорожку она вышла в сопровождении народного артиста Азербайджана EMINа.

Артисты прошлись по красной дорожке, улыбаясь и приветствуя гостей. На церемонии собралось большое количество зрителей, журналистов, известных людей, среди которых — режиссер Вагиф Мустафаев, председатель Союза Художников Азербайджана Фархад Халилов, ректор бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова Фархад Бадалбейли, вдова народного артиста Азербайджана Чингиза Садыхова, всегда аккомпанирующего Муслиму Магомаеву на его выступлениях, Джейран Садыхова.

Среди почетных гостей присутствовали советник-посланник посольства РФ в Азербайджане Петр Волоковых, руководитель Русского Дома в Баку Ирек Зиннуров, заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Мурад Гусейнов, заместитель начальника протокольной службы президента Азербайджанской Республики, заведующий сектором протокола первого вице-президента Эльдар Рзаев.

«Мы все помним и любим Муслима Магомаева, все поколения — от самых маленьких, которые уже вместе со мной поют «О, море, море…», до самых взрослых, которые видели Муслима Магометовича на сцене, наслаждались его пением» — сказал EMIN.

«Для меня каждая встреча с Муслимом в любом качестве — то ли это памятник ему, то ли самолет в небе, носящий его имя, то ли пароход в Каспийском море, тоже названный его именем, — несомненно, приносит душевное волнение», — сказала Тамара Синявская.

Она назвала знаменательным открытие звезды Муслима Магомаева в 2023 году, в Год Гейдара Алиева.

«Все мы прекрасно знаем, что судьба Муслима неразрывно связана с именем Гейдара Алиевича и его семьей», — подчеркнула Синявская.

Звезду открыли под звуки одной из самых известных песен из репертуара Магомаева — «Синяя вечность».

В разгар события случился сюрприз — EMIN объявил, что еще одна звезда на Аллее открывается в честь Тамары Синявской:

«Мы решили, что вы и здесь должны быть по соседству, вместе, как это было по жизни», — пояснил Агаларов. «Эти две звезды будут сиять здесь всегда», — подчеркнул EMIN.

Тамара Синявская, для которой это стало неожиданностью, выглядела очень растроганной, счастливой и красивой.

Руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров подчеркнул, что Муслим Магомаев — артист вне времени и поклоений:

«Около 15 лет его уже нет с нами, но его творчество объединяет наши страны, наши народы», — сказал он.

Зиннуров выступил с инициативой проведения в Азербайджане фестиваля Муслима Магомаева.

Sea Breeze Walk of Famе — первая в Азербайджане Аллея звезд, посвященная выдающимся артистам, музыкантам, актерам и художникам. Ранее здесь были заложены именные звезды легендарного британского эстрадного певца Энгельберта Хампердинка и народной артистки СССР Нани Брегвадзе.