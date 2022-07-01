Китай не собирается отказываться от использования принципа «одна страна — две системы» в Гонконге и Макао, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС. По его словам, данная политика зарекомендовала себя как хорошая система.

«Принцип «одна страна — две системы» многократно прошел проверку временем. Нет причин менять такую хорошую систему, ее нужно поддерживать в течение длительного времени <…> [она] отвечает фундаментальным интересам страны и китайской нации», — добавил Си Цзиньпин.

Как отметил председатель КНР, цель соответствующего принципа — отстаивать национальный суверенитет страны, ее безопасности и интересы. С точки зрения Си Цзиньпина, он также позволяет обеспечить процветание и стабильность в Гонконге и Макао.

«За последние 25 лет Гонконг демонстрирует устойчивый экономический рост и сохраняет свой статус мирового финансового, судоходного и торгового центра <…> следующие пять лет будут иметь решающее значение для того, чтобы Гонконг открыл новые горизонты и начал новый взлет», — считает председатель КНР.

При этом Си Цзиньпин также указал, что в настоящее время Гонконг переходит от хаоса к «порядку и процветанию». Лидер Китая подчеркнул, что центральное правительство поддерживает город, в том числе по треку расширения его связей с внешним миром.