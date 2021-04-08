Национальный архив США намерен выложить в открытый доступ сообщения Трампа в Twitter

Национальное управление архивов и документации США намерено выложить в открытый доступ сообщения в Twitter, которые ранее публиковал 45-й американский президент Дональд Трамп. Об этом представители ведомства заявили в среду журналистам телеканала Fox News.

Как уточнили в управлении, его специалисты планируют предоставить общественности доступ ко всем полученным ими сообщениям Трампа в Twitter, в том числе ранее удаленным. Сотрудники архива, как отмечается в заявлении, рассчитывают сохранить копии записей в соцсетях представителей американских администраций, в том числе той, которую возглавлял Трамп.

В Twitter заявили, что компания намерена сохранить сообщения Трампа и взаимодействовать с Национальным управлением архивов и документации США. Представители соцсети подчеркнули, что публиковать записи экс-президента США в ней не планируют.

| 2021-04-08T06:57:24+04:00 8 апреля 2021, 11:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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