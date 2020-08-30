Национальная разведка США отказалась проводить брифинги для членов Конгресса

Офис директора национальной разведки США больше не будет проводить брифинги для членов комитетов по разведке американского конгресса по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах из-за утечек информации. Об этом сообщмет источник Politico.

По данным издания, прекратятся личные встречи по данному вопросу, однако информация будет сообщаться в письменном виде.

Отмечается, что министерство юстиции, министерство обороны и министерство внутренней безопасности по-прежнему будут проводить брифинги для законодателей. (gazeta.ru)