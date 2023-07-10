В результате поступления теплых воздушных потоков на территорию страны 8 июля максимальная температура воздуха в Баку повысилась на 6 градусов выше нормы, 9 июля — на 8 градусов.

Об этом сообщил # директор гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Асиф Вердиев. Он отметил, что в результате юго-восточных ветров на территории страны установилась жаркая погода, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове превысила норму на 8 градусов.

«В последние дни в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской Автономной Республике зафиксирована 40-градусная жара, в некоторых низменностых районах было 42 градуса».

Асиф Вердиев отметил, что, начиная с сегодняшнего дня, в ближайшие два-три дня станет немного прохладнее по сравнению с предыдущими днями, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове сегодня составит 34 градуса, 11 июля — 26-32, 12 июля — 27-32.