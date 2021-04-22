НАТО встала на сторону Чехии в конфликте с Россией

НАТО встала на сторону Чехии в дипломатическом конфликте с Россией. Союзники Праги по Североатлантическому альянсу выражают «глубокую озабоченность дестабилизирующими действиями России, которые продолжаются в евроатлантическом пространстве», в том числе на территории стран НАТО, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации в четверг, 22 апреля.

Альянс заверяет Чехию в «полной солидарности» с ее позицией. Заявление последовало после того, как глава чешского МИДа Якуб Кулганек проинформировал НАТО о возникшем недавно конфликте с Россией, отмечается в документе.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Чешские ведомства идентифицировали двух сотрудников спецслужб России, подозреваемых в причастности к взрывам, — речь идет о тех же лицах, которых до сих пор разыскивает Великобритания в связи с использованием запрещенного вещества типа «Новичок» в Солсбери в 2018 году, отмечается в заявлении НАТО. (DW)