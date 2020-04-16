НАТО сохраняет боеготовность на фоне пандемии

Североатлантический альянс подтверждает сохранение боеготовности в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает Пентагон по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО.

Главы оборонных ведомств в ходе совещания заверили в приверженности продолжению текущих операций альянса, а также сосредоточенности на сохранении сильного оборонительного положения для сохранения безопасности во время борьбы с пандемией, говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны отметили важность противодействия распространению дезинформации.(Газета.Ru)