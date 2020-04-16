НАТО сохраняет боеготовность на фоне пандемии

Североатлантический альянс подтверждает сохранение боеготовности в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает Пентагон по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО.

Главы оборонных ведомств в ходе совещания заверили в приверженности продолжению текущих операций альянса, а также сосредоточенности на сохранении сильного оборонительного положения для сохранения безопасности во время борьбы с пандемией, говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны отметили важность противодействия распространению дезинформации.(Газета.Ru)

| 2020-04-16T10:42:11+00:00 16 апреля 2020, 12:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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