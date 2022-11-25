НАТО расширила производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые необходимы Украине.

Как передает ТАСС, об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран альянса 29-30 ноября в Бухаресте.

Комментируя отказ Германии разместить на Украине системы ПВО Patriot, генсек обратил внимание на то, что в арсенале украинской армии все еще имеется большое количество советской артиллерии.

«Мы видим, что на основании образцов советского времени значительно расширилось производство вооружения и боеприпасов, производимого в Восточной Европе.. В частности, НАТО смогла значительно нарастить производство советских вооружений и боеприпасов, которые срочно нужны Украине, которая все еще имеет большое количество советской артиллерии, для которой нужны боеприпасы и запчасти. Отдельные страны на восточном фланге альянса все еще имеют значительные производственные мощности для этого», — заявил Столтенберг.