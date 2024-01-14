Швеция подписала соглашение с производителем боеприпасов Nammo об увеличении производственных мощностей артиллерийских боеприпасов в стране, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление материального обеспечения обороны (FMV) Швеции.

Соглашение направлено на увеличение поставок 155-мм артиллерийских боеприпасов и укрепление надежности поставок.

«Сейчас мы делаем следующий важный шаг, чтобы ускорить инвестиции в производственные мощности отрасли. Это сократит сроки поставок, повысит нашу способность оказывать поддержку Украине и в то же время укрепит надежность поставок артиллерийских боеприпасов в Швеции и Северном регионе в долгосрочной перспективе», — заявил Йонас Лоцне, руководитель направления вооружений FMV.

При этом отмечается, что эта инициатива является третьим шагом в комплексных усилиях по увеличению производства артиллерийских боеприпасов и обеспечению дальнейшей поддержки Украины.