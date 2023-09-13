Россия значительно нарастила производство ракет и артиллерийских снарядов, несмотря на западные санкции. Промышленность выпускает их больше, чем до начала войны в Украине.

Как передает #, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в США и странах Европы.

Тем не менее, этих объемов недостаточно, чтобы покрыть потребности российской армии. Она, по утверждению журналистов, израсходовала в 2022 году около 10 миллионов снарядов при производстве в два миллиона.

В статье отмечается, что после начала боевых действий Запад ввел несколько пакетов санкций в отношении России. В том числе были запрещены поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военном производстве. В самом начале это сработало — российский ВПК существенно замедлил выпуск продукции, но уже к концу 2022 года пошел в рост. Россия наладила цепочки поставок необходимых компонентов через третьи страны, такие как Армения и Турция.

«Американские и европейские регулирующие органы пытаются ограничить экспорт микросхем, но им с трудом удается остановить поток контрабанды через страны, имеющие связи с Москвой»,— говорится в материале.

По словам одного из западных чиновников, которые приводятся в статье, Россия до начала спецоперации могла производить до 100 танков в год, а в настоящее время выпускает по 200 единиц, а также порядка двух миллионов артиллерийских снарядов, что превышает западные оценки в два раза. Производство боеприпасов в России сейчас в 7 раз больше, чем на Западе.

Однако в статье подчеркивается, что Россия по-прежнему сталкивается с некоторыми недостатками, не имея огромных запасов ракет.

В статье также отмечается, что Украина уже лучше защищает свои критически важные объекты инфраструктуры и создает лучшую оборону вокруг электростанций.