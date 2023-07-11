НАТО призвал Россию вывести миротворцев из Приднестровья, сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита альянса в Вильнюсе.

«Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова в пределах ее международно-признанных границ и призываем Россию вывести все свои силы, дислоцированные в приднестровском регионе без согласия Молдовы», — указано в заявлении.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье (ОГРВ ПРРМ) в составе двух батальонов и подразделений обеспечения якобы осуществляют «миротворческую миссию» в Приднестровье и комплектуются из местных жителей, которые имеют гражданство России.