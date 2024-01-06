Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами намерен вывести США из НАТО в случае своей победы, пишет издание Politico, ссылаясь на знакомые с его заявлением источники.

По словам источников, в случае победы Рамасвами или политика, который разделяет его мнение по поводу альянса, дни Североатлантического альянса «будут сочтены».

«Кандидат от республиканской партии Вивек Рамасвами заявил многим людям, что выведет США из НАТО », — говорится в публикации.

По данным издания, Рамасвами придерживался мнения, что США уже давно пора вывести из НАТО.