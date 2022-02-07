Специальный представитель генсека НАТО Йенса Столтенберга по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина прокомментировал передачу Азербайджаном 8 армянских военнослужащих.

Х.Коломина отметил в Twitter, что НАТО поддерживает нормализацию азербайджано-армянских отношений.

«Это действительно хорошие новости. НАТО высоко ценит партнерство как с Арменией, так и с Азербайджаном. НАТО выступает за нормализацию азербайджано-армянских отношений. Это будет способствовать улучшению стабильности и благополучия в регионе».