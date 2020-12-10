НАТО опровергло договоренность о совместных учениях c Россией

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в четверг, 10 декабря, заявила, что Североатлантический альянс не не планирует совместных учений с Россией, передает РИА «Новости».

Она отметила, что практическое сотрудничество альянса с Москвой было приостановлено вследствие «нелегальной аннексии Крыма у Украины Россией в 2014 году».

Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные учения со странами НАТО. Там указывали, что учения «АМАН-2021» пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи. Отмечалось, что в них примут участие США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка, Индонезия.