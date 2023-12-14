Последняя договоренность между Администрацией Президента Азербайджана и аппаратом премьер-министра Армении является серьезным достижением.

Как сообщает АПА, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Джейхун Байрамов отметил, что эта договоренность была достигнута без участия третьей стороны: «Что касается следующего шага в этом направлении, то 30 ноября на границе состоялось заседание комиссий по делимитации. Достигнуты договоренности относительно регламента проведения встреч. С учетом всего этого есть основание для оптимизма. Мы считаем, что этими шагами сможем шаг за шагом продвигать вперед очень важный, сложный вопрос, вопрос с негативным историческим прошлым. Подход Азербайджана ясен. Если Армения будет уважать законные интересы Азербайджана и международное право, то можно добиться положительного результата».