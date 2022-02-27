Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт назвала угрозой заявление президента РФ Владимира Путина о переводе на особый режим боевого дежурства стратегических сил сдерживания, НАТО согласует общую реакцию так, чтобы она не вносила вклад в эскалацию.

На уточняющий вопрос, должна ли НАТО готовить свой ядерный арсенал, Ламбрехт вновь отметила, что «это угроза, нужно относиться всерьез к тому, что говорит Путин, но мы должны готовиться к этому (реакции) с холодной головой».