Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт назвала угрозой заявление президента РФ Владимира Путина о переводе на особый режим боевого дежурства стратегических сил сдерживания, НАТО согласует общую реакцию так, чтобы она не вносила вклад в эскалацию.
«Такие заявления нужно принимать всерьез. Мы с обеспокоенностью наблюдали за заявлением. Теперь предстоит в НАТО обсудить, как реагировать на это, чтобы внести вклад в эскалацию. Сейчас речь идет о том, чтобы сохранять холодной голову в этой очень, очень сложной ситуации», — заявила она в интервью телеканалу ARD.
На уточняющий вопрос, должна ли НАТО готовить свой ядерный арсенал, Ламбрехт вновь отметила, что «это угроза, нужно относиться всерьез к тому, что говорит Путин, но мы должны готовиться к этому (реакции) с холодной головой».