НАТО не рассматривает саммит в Мадриде 28-30 июня как крайний срок для приема Финляндии и Швеции, который затянулся из-за возражений Турции. Об этом заявил в воскресенье генсек организации Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Хельсиники с президентом Финляндии Саули Ниинистё, которую транслировала пресс-служба альянса.

«Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии», — сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, сможет ли НАТО снять возражения Турции против приема этих двух стран к моменту его проведения. «Турция выразила определенные озабоченности. Мы сели за стол переговоров и ведем контакты с Турцией, Финляндией и Швецией, чтобы снять эти озабоченности. Турция — это очень важная страна альянса, которая имеет ключевое значение для борьбы с терроризмом, с такими организациями, как «Исламское государство» (запрещено в России — прим. ТАСС). Турция также приняла более других беженцев из Сирии и имеет свои законные озабоченности в сфере борьбы с терроризмом», — отметил генсек.

«Но мы должны понимать, что мы живем в более опасном мире, в котором Россия пытается восстановить мировой порядок, предусматривающий создание зон влияния. Это стало одним из оснований для решения Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. С другой стороны, Турция всегда выступала за политику открытых дверей НАТО», — добавил он.

В свою очередь, президент Финляндии выразил удивление позицией Турции, которая, по его словам, «еще в апреле выступала в поддержку приема Швеции и Финляндии».