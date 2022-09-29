НАТО может вмешаться в войну в Украине, если Россия применит тактическое ядерное оружие. Такой вариант событий на исключил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, выступая в эфире телеканала NBC.
При этом, подчеркнул Рау, альянс не должен использовать ядерное оружие в ответ. «НАТО должно ответить конвенциональным методом, но его ответ должен быть разрушительным», — полагает польский министр.
Объявленная в России мобилизация демонстрирует очевидный проигрыш Путина в Украине, уверен Рау. Отправка «плохо обученных, плохо экипированных» призывников вряд ли изменит ход войны, считает он.
Более того, уверен министр, что призыв в войска способен подорвать поддержку войны в народе. «Я считаю, что это будет длительный процесс, но его направление уже определено», — заявил Рау.