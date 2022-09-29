НАТО может вмешаться в войну в Украине, если Россия применит тактическое ядерное оружие. Такой вариант событий на исключил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, выступая в эфире телеканала NBC.

При этом, подчеркнул Рау, альянс не должен использовать ядерное оружие в ответ. «НАТО должно ответить конвенциональным методом, но его ответ должен быть разрушительным», — полагает польский министр.