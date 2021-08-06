Наследники покойного грузинского и российского миллиардера Бадри Патаркацишвили (1955-2008) сообщила о продаже принадлежавшей ей грузинской телекомпании «Имеди» международной компании Honeywell Partners, управляющим партнером которой является бизнес-партнер семьи Патаркацишвили Ираклий Рухадзе.

Об этом сообщило издание «Грузия онлайн» со ссылкой на пресс-релиз, распространенный семьей Патаркацишвили.

«Сообщаем, что наша семья передала право собственности на телекомпанию «Имеди» компании, контролируемой Honnewell Partners. Сделка была завершена в августе 2021 года, ей предшествовало одобрение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии», — приводит издание текст пресс-релиза. «По условиям сделки 100% акций Georgian Media Production Group, владеющей холдингом Imedi Media Holding Georgian Media Production Group, были переданы Media Finance Group BV, входящей в группу компаний Honeywell Partners In», — говорится в заявлении.

По данным «Грузия онлайн», стоимость сделки составила 30 млн долларов. Издание отмечает, что «Имеди» поддерживает нынешнее правительство Грузии и что сделка по ее продаже состоялась за два месяца до выборов в органы местного самоуправления, которые назначены на 2 октября.

«Поскольку большую часть последних лет мы живем за пределами Грузии, в руководстве нам помогал глава Honeywell Partners Ираклий Рухадзе, который ранее работал с Бадри лично, а затем с нашей семьей. Honeywell Partners разделяет нашу веру в то, что «Имеди» должна быть объективной вещательной компанией», — говорится в заявлении семьи Патаркацишвили.

Издание «Грузия онлайн» отмечает, что Рухадзе является гражданином США. Компания Hunnewell Partners владеет пакетами акций таких грузинских предприятий, как оператор сотовой связи MagtiСom, Руставский металлургический завод, производитель цемента Heidelberg Cement (совместное предприятие с одноименной германской компанией), Liberty Bank и компания IDS Borjomi, производителя минеральной воды «Боржоми».