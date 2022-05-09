3 мая в Международный день свободы прессы, «Репортеры без границ» опубликовали традиционный Всемирный индекс свободы прессы. Это исследование отражает общие процессы в мире в сфере прессы, а также положение дел в каждой из стран.

20-й по счету Индекс «Репортеры без границ» оценивает условия, в которых осуществляется журналистская деятельность в 180 странах и регионах.

Согласно данному индексу в течение года выросло число стран, в которых СМИ контролируются властями или олигархами. Так, 12 стран находятся в красной части списка – это страны с несвободной прессой, в том числе Беларусь (153 место), Азербайджан (154), Россия (155 место) (https://turan.az/cache/2022/politics_news/free/news-2022-5-free-politics_news-ru-4449.htm).

Мы решили, выяснить, насколько объективным является Всемирный индекс свободы прессы, подготовленный организацией Репортеры без границ.

«Необходимо выяснить какое место в этом индексе занимает Армения. В Азербайджане в сфере свободы прессы действительно имеются проблемы. Но ситуация в этой области ничем не хуже, чем в Армении», — сказал # главный редактор газеты «Ени Мусават» Рауф Арифоглу.

Согласно индексу свободы прессы, Армения занимает 51 место.

Мы также обратились к главному редактору газеты «Бизим йол» Бахаддину Хазиеву, который попросил нас задать этот вопрос экспертам по медиа. «Они более осведомлены в этом вопросе, потому, что отслеживают ситуацию в медиа», — сказал нам Хазиев.

Мы обратились к известному медиа эксперту, руководителю Общественной Организации Журналистов «Йени Несил» Арифу Алиеву.

«Я не считаю данный индекс необъективным, другой вопрос, насколько он точный. Хочу отметить, что ситуация со свободой слова ухудшилась во всем мире. Впервые в нынешнем году при определении уровня свободы прессы эксперты организации «Репортеры без границ» применили новую методологию, учли политические, экономические, законодательные и иные факторы в каждой из стран, а также социально – культурные вопросы и вопросы безопасности. Не нужно забывать, что «Репортеры без границ» при определении уровня свободы прессы учитывали ситуацию, которая сложилась в Азербайджане до января этого года. А в феврале 2022 года, как вы знаете, вступил в силу новый закон «О медиа», который еще более усугубил существующие проблемы в сфере медиа. Наверное, если бы они учитывали ситуацию, которая сложилась после принятия этого закона, то место Азербайджана, в этом индексе было бы не лучше», — сказал Ариф Алиев.