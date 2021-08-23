Ереван покажет приобретенные у России вооружения, когда придет время, заявил начальник Генштаба ВС республики Артак Давтян в интервью Sputnik Армения. «Идет активная работа. Думаю, когда придет время, мы покажем те средства, которые были получены и приобретены в рамках этого сотрудничества. У нас есть много средств, о которых сейчас сообщать нецелесообразно», — сказал Давтян.

Перед нами привычный, способный вызвать разве что ироничную улыбку пример надувания щек со стороны очередного армянского «полководца». Давтян, конечно, не зашел в своих фантазиях так далеко, как бывший глава МО РА Давид Тоноян. Тот самый, напомню, который утверждал, что новая война приведет к захвату новых территорий Азербайджана. Где сейчас этот «великий тактик и стратег»? В глубокой, черной дыре забвения и презрения.

Давтян окажется там же, вопрос только во времени. Пока же он пытается напугать, образно говоря, ежа голым задом. Ему вторит и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. «Начиная с ноября 2020 года, мы получили вооружения для модернизации и обновления нашего арсенала, и данный процесс был непрерывным. Правительство Армении намерено полностью модернизировать армию, и данная задача будет решена в максимально короткое время», — сказал он в эфире Общественного телевидения Армении.

В общем, в Армении воспряли духом и снова принялись бряцать российским оружием. На что-то иное, реально современное и качественное, у них нет средств. Кроме того, это ведь только с Россией можно рассчитаться «натурой»- сдачей очередных атрибутов суверенитета и независимости. Мы уже видим, что у Армении, по сути, нет даже своих железных дорог. Они в реальности российские. И такая ситуация во многих сферах.

Да и о чем можно говорить, если армяно-турецкую, армяно-иранскую, а теперь и армяно-азербайджанскую границы охраняют россияне?! По сути, окончательно реализован тезис Бориса Грызлова, как-то заявившего в Ереване, что Армения является форпостом России на Кавказе. Помню, что в Ереване тогда очень были недовольны этими словами. Но практика показала, что Грызлов был прав.

Нет в реальности никакого государства под названием Армения. Есть форпост России на Кавказе. Со всеми вытекающими из этого факта обстоятельствами. Что до получения Арменией новой партии российского оружия, то мало его иметь, нужно еще и обладать интеллектом для его использования. Его нет. О чем свидетельствует хотя бы то, что хваленый российский «Искандер», запущенный армянской стороной, так и не взорвался.

Он сейчас выставлен на всеобщее обозрение в Парке Военных Трофеев в Баку. Там же есть куча экспонатов. Все это захваченное в ходе 44-дневной войны нашей армией оружие, военная техника. Она исключительно российского производства. Другого у армян просто не было, нет и, судя по всему, не будет. Да, еще кое-что из российского оружия и военной техники, брошенной армянами, было продемонстрировано на Параде Победы в Баку.

Кроме того, хочу напомнить еще один, возможно самый трагикомический эпизод 44-дневной войны. По итогам которой премьер-министр Армении Никол Пашинян вынужден был признать, что РА приобрела у России истребители Су-30СМ без ракет «воздух — воздух». Ответственность за такое решение он возложил на предыдущее руководство страны.

«Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны. Ну, купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации, кто-то может это объяснить?» — сказал армянский премьер.

Нас, естественно, не интересует, кто из правителей соседней страны больше виноват в этом поразительном маневре. Мы лишь констатируем, что далеко не все, чем угрожает Армения, в итоге оказывается работающим.

Впрочем, даже если оно и работающее, то у Азербайджана есть, чем с ним бороться. Наша страна продолжает модернизацию своих ВС, закупая все лучшее, что есть на мировом рынке вооружений. В первую очередь у таких стран-производителей, как Израиль и Турция, продукция ВПК которых доказала свою способность бороться с российским оружием.