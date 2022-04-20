В Ташкенте проходит Международный форум анимации (Tashkent International Animation Forum), где будет обширно представлена азербайджанская анимация.

Как рассказал # директор Международного фестиваля анимации ANIMAFILM Рашид Агамалиев, представляющий нашу страну на форуме в Узбекистане, местные зрители проявляют большой интерес к азербайджанским фильмам.

Он сообщил, что в рамках программы «50 лет азербайджанской анимации» в Ташкенте будут представлены культовые и современные национальные анимационные фильмы. Напомним, что ранее, также при поддержке Министерства культуры, эта программа была представлена на международных фестивалях анимации в Азербайджане (Animafilm), Польше (StopTrik), Греции (Animasyros), Грузии (Tofuzi).

В программу входят такие фильмы, как «Джыртдан», «Тык-Тык ханым», Про Джыртдана-великана», «Мама на дереве», «Посвящение», «Спор плодов» и др.

Гостем форума также станет Эльчин Хаами Ахундов, автор многих известных азербайджанских фильмов.

Форум в Ташкенте объединил художников-мультипликаторов стран Центральной Азии и ведущих специалистов в сфере анимации из Израиля, Азербайджана, Грузии, Украины и России. По словам организаторов, за 30 лет независимости Узбекистана это первое масштабное мероприятие, посвященное анимационному кино.

Инициатива проведения форума принадлежит режиссеру, основателю Сообщества независимых режиссеров Узбекистана Dante Rustav Films Денису Семенову. Форум проходит при поддержке Агентства кинематографии Узбекистана, посольства Израиля, Швейцарского бюро по сотрудничеству при посольстве Швейцарии и Гёте-Института.

В Ташкенте Рашид Агамалиев встретился с Зурабом Диасамидзе — живой легендой грузинской анимации, директором фестиваля ТОФУЗИ, оказавшим большую поддержку азербайджанскому фестивалю ANIMAFILM.

«Форум прекрасно организован — красная дорожка, большие транспаранты, флаги, банкеты, музыка, сотни детей – кинозал на 2000 человек был почти полон. Словом, узбеки смогли придать форуму эффект настоящего международного события», — рассказывает Агамалиев.