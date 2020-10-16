Население России к 2024 году сократится на 1,2 млн человек

Население России, согласно новым прогнозам, к концу текущего года может сократиться на 352,5 тыс., а к 2024 году — на 1,2 млн человек, сообщила в пятницу, 16 октября, газета «Известия» со ссылкой на копию обновленной версии единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года. Еще только в августе прогнозировалось, что по итогам 2020 года убыль населения РФ составит 158 тыс. человек, то есть в два с лишним раза меньше.

На последующие годы прогноз по убыли населения России также стал пессимистичнее. Ранее ожидалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тыс., а затем перейдет к росту. Между тем по новому прогнозу, убыль будет стабильной: численность населения будет ежегодно уменьшаться соответственно на 290, 238, 189 и 165 тыс. человек. В результате к 2024 года население России сократится на 1,2 млн человек.

В документе, имеющемся в распоряжении «Известий», отмечается, что еще более масштабная убыль наблюдалась в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек. Прогноза на 2025 — 2029 годы в плане правительства нет, а в 2030 году ожидается прирост населения на уровне 10 тыс. человек.