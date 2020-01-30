Население растет, но потребление газа и электричества — падает

Несмотря на заявленный рост населения, в масштабах страны падают объемы потребления газа и электричества. Экономисты пытаются разобраться, чем это вызвано?

Согласно официальным данным, за истекшее десятилетие с 2008-2018 гг. население нашей страны увеличилось на 13%. Азербайджанцев стало на 1,1 миллиона человек больше. Однако, по той же официальной статистике за десять лет потребление природного газа населением страны сократилось на 1% (30 млн. куб. м).

Похожая ситуация обстоит и с потреблением электричества. Так, за отчетный период времени потребление электроэнергии местными домохозяйствами сократилось на 10%, или 700 млн. киловатт-часов, сообщил экономист Ровшан Агаев.

По его словам, годовое потребление «голубого топлива» в бытовых нуждах на душу населения упало с прежних 351 кубов до 308 кубов. Что касается электричества, его потребление на душу населения также сократилось с 847 киловатт-часов до 677 киловатт-часов в год. Таким образом, наблюдается резкое сокращение используемого населением газа и электричества на 12% и 20% соответственно.

«А ведь речь идет об отрезке времени, отметившемся 13-процентным ростом населения. В довесок этому, согласно официальным данным, за это время уровень газификации в стране удалось поднять с прежних 50-60% до 96%. Для сравнения, к концу 2009 года этот показатель был равен 62,2%. Эксперт полагает, что снижение объемов потребления по этим двум показателям могло быть вызвано расширением охвата центрального отопления.

Действительно, за последние десять лет объем энергии из этого источника увеличился в 4 раза. Однако 98% системы центрального отопления охватывает столицу, а снижение потребления газа и электричества наблюдается в масштабах всей страны. Другой причиной падения объемов потребления экономист называет возможное снижение энергопотерь за счет строительства нового жилья, отличающегося большей энергетической эффективностью. Однако этот аргумент не поддается оценке за отсутствием точных данных, а вопрос остается открытым.

Чем же вызваны причины падения объемов потребляемого газа и электричества? За ответом на этот вопрос редакция обратилась к экономисту Неймату Алиеву. «Прежде всего, отмечу, что если население Азербайджана действительно увеличилось в 2008-2018 гг., в таком случае потребление электроэнергии и природного газа на душу населения должно было возрасти пропорционально. Поскольку это – важное условие предотвращения процессов, связанных с ухудшением общего уровня жизни в стране», — сказал Алиев.

Для полноты понимания эксперт предложил прежде приглядеться к изменению уровня общего энергопотребления на душу населения за последние годы. По его словам, упомянутая величина является также косвенным свидетельством изменений в уровне жизни населения – чем он ниже, тем хуже живут граждане. «Официальные данные показывают, что не только потребление электроэнергии и природного газа сократилось в нашей стране, в 2005-2018 годах сократился общий уровень энергопотребления. И если потребление энергии на душу населения в 2005 году составляло 1,7 тонн (в нефтяном эквиваленте), в последующие годы оно понизилось до 1,6 тонн. Кстати, этот показатель отражает использование всех видов энергии, включая природный газ и электричество», — говорит собеседник.

Он также сообщил, что за последние годы энергопотребление сократилось не только в сегменте домохозяйство. Потребление упало даже в сфере промышленности и строительства (свыше 33%), а также коммерческих и общественных услуг (свыше 5%). Говоря о падении потребления электроэнергии и природного газа, эксперт не исключает связь этого обстоятельства с ухудшением уровня жизни населения и ослаблением экономической активности. В пользу этого аргумента он привел устойчивое подорожание за последние 10 лет природного газа, электроэнергии и прочих энергоносителей. В довесок к этому покупательная способность населения ухудшилась в результате ценового роста, наиболее четко эта тенденция проявляется с 2014 года. Скажем, с 2014 по 2018 гг. доходы населения сократились на 17 млрд. долларов, или 33%.

Наконец, среднемесячная зарплата азербайджанцев за тот же период упала с 567 до 367 долларов. В таких условиях снижение энергопотребления вполне закономерно, уверен он: «Конечно, к перечню факторов можно добавить и другие причины, как-то тысячи людей, выезжающих за рубеж, рост производства и потребления тепловой энергии в Баку как относительно недорогого типа, сокрытие и фальсификацию реальной статистики и многое прочее. Однако, на мой взгляд, наиболее веской причиной является снижение уровня жизни населения страны».

Согласно последним данным самого ПО «Азеригаз» по состоянию на 1 октября минувшего года общее число газовых абонентов в стране составило 2 млн. 246 тыс. 968. Из них 2 млн. 215 тыс. 900 абонентов относятся к категории населения. Спрос на природный газ потребителей оценивается в осенне-зимнем сезоне в 35-38 млн. кубометров, в весенне-летнем — в 7-8 млн. кубометров в сутки.