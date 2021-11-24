NASA запустило в космос спутник для проверки системы защиты Земли от астероидов, сообщается на сайте агентства.

Зонд DART (Double Asteroid Redirection Test) будет выполнять задачи по исследованию возможности перенаправления астероидов, траектория которых может угрожать безопасности Земли.

«Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем NASA DART была запущена с космического стартового комплекса №4 на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии», — указано в сообщении.

Согласно данным космического агентства, спутник уже вышел на орбиту Земли.

Ранее ученые NASA предупредили о приближении к Земле астероида.

Согласно информации космического агентства, небесное тело пролетело рядом с нашей планетой 20 ноября, расстояние составило свыше 5 млн км. При полете небесное тело достигало скорости 7,48 км/c.