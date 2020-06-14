Нарушители карантинного режима будут привлечены к административной и уголовной ответственности

Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики предупредил граждан.

Как передает Trend, в решении отмечается, что за нарушение требований особого карантинного режима физические, юридические и должностные лица несут административную и уголовную ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики.

Отметим, проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, и с учетом динамики распространения вируса принято решение о продлении особого карантинного режима в стране до 00:00 1 июля 2020 года. Для снижения темпов распространения вируса COVID-19, а также минимизации его возможных негативных последствий с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня 2020 года в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах вводится ужесточенный карантинный режим.