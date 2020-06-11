Напиться и не разориться — чистая охлажденная вода не всем по карману

С наступлением летней жары традиционно растет спрос на чистую охлажденную воду, однако столичные торговые сети используют ситуацию не в пользу покупателей.

С началом лета во многих объектах торговой сети невозможно приобрести обычную дешевую воду из холодильника по доступной цене. Иные торговые сети выставляют на холодильных витринах магазинов более дорогие напитки — сладкие напитки, энергетики, минеральные воды, лишая граждан возможности утолить жажду без существенного урона для кошелька.

В последние дни участились жалобы покупателей на такое поведение столичных торговых объектов. «Выходя из дома с детьми на прогулку, нам приходится запасаться водой, — рассказала столичная жительница Эльмира Мусаева. — Заведомо ставлю в холодильник двухлитровую бутылку с чистой водой, но ее не хватает, а цены в магазинах кусаются. К сожалению, наши торговые сети с наступлением жары отказываются охлаждать дешевую бутилированную воду, в холодильники они выставляют сладкие напитки, которые не утоляют жажду и вредят здоровью. Простая охлажденная вода тоже продается, но она стоит дорого».

По словам женщины, за один только выход из дома семье с детьми только за воду приходится выкладывать солидную сумму. Пол-литра простой воды из холодильника продается уличными спекулянтами за 50 копеек и даже манат. «А ведь таких бутылок приходится покупать множество. Ведь в жару хочется пить», — сказала она.

Другой наш собеседник Ровшан Мамедов сообщил, что продавцы торговых сетей, даже тех, где продается местная продукция по бюджетным ценам, отказываются положить в холодильник бутылки с чистой водой за 20 копеек. «До наступления жары в этих магазинах можно было купить охлажденную воду по бюджетной цене, однако теперь в полупустых холодильниках мы видим колу и энергетики, а ведь известно, что эти напитки вредны для здоровья. На вопрос, почему на пустые холодильные витрины не кладут чистую воду, продавцы мне сказали, что не разрешает фирма. Полагаю, они имели ввиду арендодателя холодильников coca-cola, которые используются практически во всех местных торговых объектах».

По мнению опрошенных нами покупателей, таким образом розничные сети лишают граждан возможности покупать обычную дешевую воду, поскольку страдающий от жажды в зной человек скорее выберет холодный, но вредный для здоровья напиток, тот же энергетик, нежели будет пить теплую воду.

Глава Союза свободных потребителей (ССП) Эюб Гусейнов не видит в сложившейся ситуации ничего из ряда вон выходящего.

«С точки зрения здоровья, пить холодную воду вредно для здоровья, ее температура должна быть близка к температуре человеческого тела. Если какой-то отдельный магазин или розничная торговая сеть не продает холодную воду, в этом нет вины продавца и здесь не следует искать нарушения потребительских прав, поскольку покупатель может приобрести интересующий продукт в любом другом месте».

Руководитель ССП поведал, что если Сoca-cola предоставила какой-то торговой сети свои холодильные витрины, компания может на основании письменного или же устного соглашения запретить размещение там других напитков.