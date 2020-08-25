Напавший на мечети в Крайстчерче 15 месяцев планировал теракт

Австралиец Брентон Таррант, открывший 15 марта 2019 года стрельбу в мечетях в новозеландском Крайстчерче, тщательно готовился к совершению терактов и планировал их в течение 15 месяцев. Об этом во вторник сообщил портал Stuff со ссылкой на заявление полиции Новой Зеландии, сделанное в ходе судебных слушаний по делу о нападении на мечети.

«В течение 15 месяцев этот мужчина готовился к атаке, посещал стрелковые клубы и оттачивал свое мастерство. Перед нападением он отправил сообщение своей семье, рассказав им, как общаться с полицией и противостоять обвинениям, а через 10 минут Брентон Харрисон Таррант начал атаку на мечети в Крайстчерче», — цитирует портал обвинительное заключение полиции.

Также представители полиции сообщили суду, что Таррант прибыл в Новую Зеландию в 2017 году из Австралии, получил лицензию и начал приобретать мощное огнестрельное оружие, патроны к нему, прицельные устройства, а также бронежилеты и маскировочную одежду. В ходе подготовки к нападению он тщательно изучал планировку мечетей, найденную на специальных ресурсах в интернете.