Подозреваемому в атаке на писателя Салмана Рушди и нанесении ему ножевых ранений предъявлено обвинение в покушении на убийство и нападении. Он заключён под стражу без права выхода под залог.

Об этом сообщили власти округа Чаутоква, в штате Нью-Йорк, где было совершено преступление.

По сведениям полиции, арестованный – 24-летний житель Нью-Джерси Хади Матар. Родители Матара, как отмечает «Голос Америки», иммигрировали в США из Ливана. Через адвоката он передал заявление о своей невиновности.

Прокурор округа Чаутоква Джейсон Шмидт сообщил, что расследование ведут штат Нью-Йорк и федеральные правоохранительные структуры. Мотивы покушения пока остаются невыясненными.

Хади Матар был задержан на месте покушения. Атака произошла в пятницу, когда Салман Рушди готовился выступить с лекцией в образовательном центре Chautauqua Institution. Неизвестный выбежал на сцену и напал на Рушди и модератора мероприятия. По словам очевидцев, он в течение примерно 20 секунд наносил писателю удары кулаками и ножом, прежде чем его обезвредили.

Модератор Генри Риз получил небольшую травму головы. Салмана Рушди доставили на вертолёте в местную больницу, подключив к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По словам его агента Эндрю Уйали, у писателя повреждена печень, нервы на руке, он может потерять глаз.

На сегодняшний день Салман Рушдипришел в сознание и был отключен от ИВЛ, сообщает Associated Press.

Об улучшении самочувствия сообщил личный представитель Эндрю Уайли — по его словам, писатель в состоянии говорить и даже пошутил с врачами. Других подробностей состояния Рушди не приводится.