Слов из песни не выкинешь

4 августа Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению. Как позже выяснилось, за этим актом вандализма стояла радикальная шиитская группировка «Худдам аль-Махди» (Союз слуг Махди). Нападавшие ворвались в здание, круша на своём пути всё и вся. Но самое кощунственное из всего произошедшего – со здания был сорван и брошен под ноги государственный флаг Азербайджана. Британская полиция, которая вмешалась в события слишком поздно, выдворила нападавших из здания, несколько человек было задержано. Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали.

Диппредставительство сейчас функционирует в обычном режиме, флаг развевается на положенном ему месте. Но слов, как говорится, из песни не выкинешь. Этот инцидент имел место быть и вызвал ряд вопросов, которые требуют ответов.

На этот раз без Ирана

Хотелось бы сразу отметить, что скороспелые выводы некоторых политиков и журналистов о какой-то политической подоплёке произошедшего не имеют никакого основания. Среди комментариев можно даже встретить серьёзные обвинения в адрес Ирана, что просто вызывает саркастическую улыбку. И вот почему.

Основным идейным вдохновителем вышеотмеченной группировки является проповедник Ясир аль-Хабиб, проживающий в Лондоне. Он знаменит своими радикальными взглядами. Периодически выступая на «Fadak» TV, он допускает крайне вульгарные выражения в адрес супруги пророка Мухаммада Аишы, а также первых трёх праведных халифов. Сторонников у него крайне мало, преобладающее большинство из них проживают именно в Великобритании, а в привычном ареале проживания мусульман – Ближнем Востоке и Северной Африке, их практически нет. Духовным наставником всей этой разношёрстной компании является аятолла Садиг Ширази, проживающий в Куме. Он ярый противник иранского теократического режима и не приемлет теорию «вилаята факиха» — политико-правовую доктрину шиитов-двунадесятников. Выдвинутая аятоллой Рухулла Мусави Хомейни, она подразумевает, что в эпоху Большого сокрытия двенадцатого имама Мухаммада аль-Махди руководство шиитами переходит к компетентным факихам и муджтахидам. И именно одного этого факта достаточно, чтобы отмести возможность иранского следа в произошедшем. Но для убедительности приведём слова нынешнего Высшего духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, которые он сказал во время своего выступления 17 августа 2015 года: «Мы не признаём шиизм, центром и базой которого является Лондон. Это не тот шиизм, которые хотели видеть имамы и распространяли. Шиизм, построенный на распрях, интригах, подготовке прихода врагов Ислама – не шиизм, это — разврат».

Но что примечательно, после нападения на посольство, даже сам Садиг Ширази поторопился отмежеваться от своих сторонников в Лондоне. Так, руководитель отдела по связям с общественностью лондонского офиса аятоллы Ширази Гасим Фахд заявил, что, «несмотря на то, что нападавшие являются сторонниками Садига Ширази, они действовали самостоятельно и они не имеют никакого отношения к лондонскому представительству аятоллы».

Никакой политики: просто быдло

Безосновательны и версии о причастности к данной акции каких-то мнимых западных спецслужб. Если произошедшее рассматривать в чисто бытовой плоскости, отложив в сторону политические мотивы, то это – простое хулиганство. И, например, этот инцидент никак нельзя ставить на одну чашу весов с событиями 8-летней давности, когда 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки был расстрелян посол России в Турции Андрей Карлов. Тогда имела место тщательно продуманная операция с далеко идущими политическими целями. Правда, благодаря усилиям глав двух стран конфронтации удалось избежать. Но факт остаётся фактом: то был акт политического терроризма, а эти… Ну, право, хулиганьё и быдло, чего уж тут мудрить. И наверное, мало кто обратил внимание, что на балконе посольства, нападавшие вывесили баннер с изображением женщины в никабе. По сути дела, именно женщина, Фараджова Шахла, а точнее события, в центре которых оказалась она несколькими днями ранее, стали поводом для этой акции. Несколько дней назад жительница посёлка Бина Ш.Фараджова написала на заборе своего дома «Йа Хусейн» на арабском. По указанию силовых структур забор был закрашен в красный цвет, а сама женщина приглашена в отделении полиции для разъяснительной беседы. Однако вернувшись, она вновь написала на заборе те же слова, а часть маргинально настроенных верующих раздули это событие чуть ли не до масштабов трагедии в Кербеле. И то, что нападавшие исписали стены и предметы мебели словами «Йа Хусейн» объясняется именно этим. Так что, всё гораздо обыденнее, нежели политические заговоры, так сказать, для обывателя и на уровне мещанства.

А как же шииты в Азербайджане?

Естественно, интересен ответ ещё вот на какой вопрос: а как верующие в Азербайджане, шииты отреагировали на данный инцидент? Как показывает анализ социальных сетей и высказывания ведущих богословов страны, произошедшее однозначно оценивается как акт вандализма и оскорбление всего народа. Обобщённо же позицию верующих можно сформулировать следующим образом: флаг – это наша честь, наше достоинство, за него пролито много крови, за него отдано тысячи жизней. И во время 44-дневной войны все без исключения граждане Азербайджана – и верующие, и неверующие, и мусульмане, и представители иных религий, — шли в бой именно под этим знаменем и отдавали жизни, чтобы водрузить его над Шушой и иными освобожденными от оккупации городами и сёлами отчизны. Вот и сегодня, когда группа отморозков осмелилась на такой вопиющий акт вандализма, все граждане Азербайджана, без исключения, осуждают этот беспредел и хотят применения самых строгих мер в отношении исполнителей.