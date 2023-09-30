Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление, в котором осудило нападение армянских радикальных группировок на участников конференции в Университете Южной Калифорнии в США.

Об этом Report сообщает со ссылкой на управление пресс-службы внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем нападение армянских радикальных группировок на участников конференции «Общественная дипломатия Турции», которая была совместно организована 29 сентября 2023 года в городе Лос-Анджелесе факультетом коммуникаций и журналистики Анненберга Университета Южной Калифорнии и Института Юнуса Эмре.

Тот факт, что такие шаги, являющиеся воплощением политики этнической ненависти и нетерпимости Армении, предпринимавшиеся против нашей страны, соотечественников, а также против братской Турецкой Республики и ее граждан в течение почти 30-летней оккупации, включая период 44-дневной Отечественной войны, а также последних антитеррористических мероприятий локального характера, приобретают интенсивный и систематический характер является серьезным источником угрозы.

Подобные агрессивные нападения радикальных представителей армянской диаспоры, не сумевших переварить провал клеветнической кампании Армении против Азербайджана, а также крах созданного в регионе незаконного режима, являются преступными деяниями и совершившие их лица должны быть наказаны.

Поведение радикальных армянских группировок на примере этого нападения, которое включает в себя элементы расовой дискриминации, разжигания ненависти и насилия, должно быть резко осуждено широкой международной общественностью, а профильные государственные органы должны предпринять соответствующие шаги для предотвращения таких действий», — говорится в заявлении.