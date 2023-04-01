Дома у митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) проходит обыск.

По данным источника Украинской службы Радио Свобода в правоохранительных органах, митрополита подозревают по двум статьям Уголовного кодекса – о разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании российской агрессии в отношении Украины. После обыска Павла увезут на допрос.

В ролике, который публикует РИА «Новости», митрополит говорит, что сотрудники правоохранительных органов пришли к нему рано утром 1 апреля. По словам священнослужителя, его также обвинили в том, что он якобы проклинал президента. Павел в своём недавнем видеобращении к Владимиру Зеленскому, который ранее постановил выселить монахов УПЦ из лавры, сказал, что «наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову». Митрополит подчеркнул, что никого не проклинал, а просто цитировал Евангелие. (svoboda.org)