«Нам реваншисты во власти в Армении не нужны» — эксперт о приграничном инциденте

Всё началось несколько дней назад, когда пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что азербайджанские ВС утром 12 мая на одном из пограничных участков Сюникской области пытались вести некоторые работы. А в ночь на 13 мая состоялось внеочередное заседание Совета безопасности под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которого была обсуждена сложившаяся в районе Черного озера (Гарагёль) Сюникской области ситуация и дальнейшие шаги.

Он рассказал, что вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения в этой местности, углубились на 3,5 километра и, по сути, пытаются окружить Черное озеро.

«Это по своему характеру является диверсионным шагом», — заявил Пашинян.

13 мая в районе спорного озера Гарагёль проходили переговоры военных обеих сторон, передавали СМИ. В тот день переговоры результатов не дали.

А уже вечером 13 мая появилось первое заявление МИД Азербайджана по этому поводу. В нем сказано, что согласно Трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, с улучшением погодных условий азербайджанские пограничные войска дислоцируются на позициях нашей страны в областях Лачинского и Кяльбаджарского районов, граничащих с Арменией, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия. Этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематически.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, меры по укреплению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, осуществляются на основе имеющихся у сторон карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном.

«С момента восстановления независимости между двумя странами не было государственной границы по понятным причинам, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами.

Вызывает удивление, что армянская сторона неадекватно отреагировала на этот процесс и сделала провокационные заявления. Считаем, что попытки официальных кругов использовать этот вопрос в политических целях в связи с предвыборной ситуацией в Армении неприемлемы.

С 12 мая на этот участок направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны и предпринимаются соответствующие шаги по нормализации ситуации.

Мы рекомендуем армянским политическим и военным кругам не впадать в панику, принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кяльбаджарского районов Азербайджана и не обострять необоснованно ситуацию в регионе. Такие случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между военными с обеих сторон.

Со своей стороны, Азербайджан привержен делу урегулирования напряженности в регионе и призывает предпринять соответствующие шаги», — отметили в МИД.

Вслед за этим Пашинян позвонил Путину, и они обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе. Как сообщила пресс-служба Кремля, с российской стороны была подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 (10) ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Путин подтвердил настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе.

Любопытно, конечно, что там вообще происходит, и каковы варианты дальнейшего развития ситуации?

Эти вопросы прокомментировал в беседе с # известный политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Как я понял из заявления МИД АР, определенное передвижение азербайджанских войск все-таки было. И оно было именно в направлении госграницы между Азербайджаном и Арменией, о чем и говорят армяне. Но в заявлении МИД есть один очень интересный момент. МИД связывает происходящее с внутренними какими-то проблемами в самой Армении. В заявлении говорится, что армянская сторона использует эту ситуацию в политических целях, и якобы никаких изменений нет. Но, как видно, какое-то передвижение погранвойск есть и было.

И упоминание внутриполитических процессов в Армении создает определенные подозрения у некоторых экспертов, что Азербайджан этим заявлением как раз и хочет повлиять на предвыборную ситуацию в соседней стране. И я думаю, что если это так (полностью я в этом не уверен), Азербайджану не стоит участвовать в этих играх. Потому что, как видно по поведению российской стороны и по реакции руководства Армении, сейчас оказывается давление на Никола Пашиняна. Россия не делает это открыто, потому что это приведет к росту поддержки его и его партии во время выборов. Как бы не получилось, что Азербайджан участвует в этом процессе в качестве прокси или инструмента Москвы. Если это так, то это недопустимо.

Если же Азербайджан пытается воспользоваться предвыборной ситуацией в Армении, чтобы реализовать свои интересы, это другое дело. Но выполнять желание Кремля устранить Пашиняна, создавая какие-то проблемы на границе и пытаясь повысить температуру (образно говоря) в вопросе делимитации границы – это вообще противоречит интересам Азербайджана. Нашей стране нужно, чтобы на этих выборах выиграл именно Пашинян. В противном случае, подыгрывая его противникам, которые однозначно являются промосковскими, можно столкнуться с тем, что в будущем это обернется именно против нас.

Потому что приход к власти Кочаряна с его новой коалицией на руку только России. И зачем нам ради интересов чужой страны создавать проблемы себе? Следовать можно только своим интересам.

Пашинян из всех возможных сегодня вариантов в Армении – наиболее приемлемый для дальнейшего мирного урегулирования конфликта. Кроме того, он не настолько опасен для Азербайджана, сколько для России. Я не думаю, что в конкретной ситуации, сложившейся особенно после 10 ноября, существующий расклад отвечает нашим интересам. Он отвечает им лишь частично. А в большей мере – интересам РФ. И вот нам нужно решить этот вопрос только через мирные переговоры. А к ним готов Пашинян. Нам реваншисты во власти в Армении не нужны.