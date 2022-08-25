БПЛА Bayraktar TB2 установил новый рекорд, преодолев планку в 500 тыс. часов налета, сообщает Агентство Анадолу.

Ударный дрон производства Baykar Defense считается одним из лучших в мире в своем классе.

В классе тактических дронов Bayraktar TB2 зафиксировал показатель в 27 часов и 3 минуты безостановочного полета. Дрон может подниматься на высоту до 27 030 футов.

Этот летательный аппарат поступил на вооружение Вооруженных сил Турции в 2014 году.

Бayraktar TB2 успешно используется силами безопасности Турции в антитеррористических операциях как внутри страны, так и за ее пределами.

Дроны активно применялись и в операциях ВС Турции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии, а также высоко зарекомендовал себя в ходе войны за освобождение земель Азербайджана от армянской оккупации.

Интерес к турецкому ударному беспилотнику Bayraktar TB2 растет во всем мире.

Экспортные контракты подписаны с 23 странами, в том числе с Украиной, Катаром, Азербайджаном и Польшей.

По данным Ассамблеи экспортеров Турции, только в 2021 году компания Baykar поставила за рубеж беспилотных летательных аппаратов на сумму в 664 млн долларов.

На сегодняшний день до 90 процентов доходов Baykar аккумулируются за счет экспортных поступлений.

Продолжаются переговоры с рядом стран, заинтересованных в приобретении турецких беспилотников.

Ранее Польша заключила контракт с Турцией на покупку беспилотников Bayraktar TB2, став первой страной в НАТО и ЕС, которая закупила ударные дроны турецкого производства.

Дроны Bayraktar TB2 применяются также при мониторинге лесной полосы для борьбы с пожарами, а также при поисково-спасательных операциях.