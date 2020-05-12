Наконец Россия догнала Америку! Вот-вот обгонит

Прав был классик – «умом Россию не понять». Написанное еще в 1866 году русским поэтом Федором Тютчевым четверостишие актуально во все времена. Эта характеристика государства российского вновь оказалась как никогда точной. Отмена вчера, в момент достижения пика зараженности, российским президентом Владимиром Путиным «коронавируных каникул» — введение их тоже, кстати, вписывается в характеристику Тютчева – стало еще одним доказательством того, что Россию «аршином общим не измерить».

Когда все западные страны один за другим били в колокола и закрывали границы и уходили в карантин, вводили чрезвычайное или особое положение, российский президент спрятал голову в песок, потом, когда вынырнул – оказалось, что вирус все же пробрался в глубокие тылы, но привыкшие за последние 20 лет к ручному управлению Москвы местные царьки в ожидании команды fas не решаются на открытие фронта против заморского врага.

Удивлен был Путин и смелостью московского мэра, который, не дожидаясь приказа сверху, принял самостоятельные решения и ввел карантин, спецпропуска, остановил деятельность учреждений, приступил к выплатам помощи и пр. Хоть и с большим запозданием, российскому лидеру пришлось стряхнуть с себя песок и тоже предпринять хоть какие-то меры, иначе люди или подумают, что государь напуган вирусом, или что он сам так напугал вирус, что тот самуничтожился. Скорее возобладала вторая версия, потому как Путин в самый разгар пандемии, охватившей весь мир, объявил всеобщие каникулы, и люди большими компаниями пошли на природу жарить шашлыки.

И потом на государственном уровне в России карантин не вводился, все губернаторы были вольны действовать на свое усмотрение в зависимости от эпидемиологической ситуации. За весь период действия каникул президент несколько раз обращался к нации, однако народ так и не дождался от него действенных решений и конкретных мер помощи. Сравнение с западными странами, с коими все время соперничал Путин, было не в пользу последнего.

Тогда как лидеры разных стран делали выбор или в пользу спасения людей (большинство) или экономики (Швеция, Беларусь), Путин пошел по своему пути, ведущему к максимальным и экономическим и человеческим потерям. Манны небесной россияне так и не дождались, а болезнь тем временем свирепствовала. И вот на самом пике заболеваемости президент вдруг отменил самоизоляцию и сказал, что не станет продлевать период нерабочих дней – т.е., коронаканикулы завершены и все могут маршировать на работу – в метро, автобусах и пр. общественном транспорте. Заявил он об этом в день, когда было объявлено о рекордном количестве диагностированных за сутки — 11 656 зараженных. И чтобы подсластить пилюлю, пообещал, как сам выразился, такую господдержку, которую «наши люди не получали даже в 2008-2009 годы во время финансового и экономического кризисов» — семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребёнка, будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости, а самозанятым россиянам вернут уплаченный налог за 2019 год. Правда, с шестого раза. Т.е., для принятия решения по помощи некоторым людям понадобилось аж полтора месяца. А теперь подсчитаем объем этой помощи: 27 миллионов семей с детьми, которые получат помощь, на 10 тысяч рублей на ребенка — это 270 млрд. рублей. Если учесть семьи, где двое или больше детей в возрасте от 3 до 15 лет, получится, может быть, 400 млрд. рублей. Имея 12-триллионную «кубышку» можно было подумать обо всех россиянах. Но нет, деньги-то только на словах народные, а на деле – свои. А народ, если ему нечего есть, пусть думает сам. Потому и выпустили их из дома с сегодняшнего дня.

Опосредованно это должно означать, что страна победила коронавирус? И при этом почти ничего на это не потратила. Россия стала единственной в мире страной, которая просидела шесть недель без работы, жители которой не получили никакой поддержки от государства, и при этом страна вырвалась в лидеры по количеству заражений. Россия наконец достигла своей заоблачной мечты догнать и обогнать Америку. Вот она уже наступает на пятки США. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия вышла на второе место по числу случаев заражения коронавирусом в мире, больше заразившихся выявлено лишь в США — 1,3 млн. человек. Оставила позади Италию, Испанию, Великобританию.

Рост числа заразившихся российские власти объясняют тем, что в стране начали проводить больше тестов на COVID-19. Для сравнения: в США, как сказал американский президент Дональд Трамп в понедельник, провели уже более 9 млн. тестов на коронавирус (население 328,2 млн), и обещал на этой неделе преодолеть отметку в 10 млн тестов. С учетом того, что в сутки проводится по 300 тыс. тестов, а в дальнейшем ещё эта цифра будет увеличиваться, то тестирование в России не идет ни в какое сравнение. Так, как заявили в Роспотребнадзоре, количество тестов на коронавирусную инфекцию, проведенных в России, немногим больше 1 млн.(население 144, 5 млн). Т.е., при населении в 2,27 раз больше, чем в России, США провели тестов в 9 раз больше.

И из числа обследованных 1 млн. выявлено 232 тыс. зараженных, что составляет 23, 2% против 14,4% в США. А это означает, что если в России тестированием было бы охвачено большее число людей, то она точно перегнала бы Америку по инфицированию.

Не менее важный вопрос – Путин заявил о завершении каникул по всей стране, между тем ведь ранее все права по борьбе с эпидемией передал на места и ответственность возложил на губернаторов, даже в ходе вчерашнего выступления многозначительно стучал кулаком по столу – мол, пеняйте на себя, если не справитесь. И что теперь? Скажем по Москве – Путин погнал на работу, а Собянин еще не ослабил «недокарантин». Как быть в этой ситуации москвичам? Как в «Аршин мал алан»е – «пой — не пой». Получается, что люди или прогуливают работу, либо нарываются на штрафы.

Даже стороннему наблюдателю ясно, что российская власть пребывает в полном неадеквате. Смотрите, каникулы были введены при 302 зараженных в сутки, заканчиваются — при 11 656. За полтора месяца самоизоляции был нанесен тяжелый удар по малому бизнесу, в два раза выросла безработица, резко упали доходы населения, вирус продолжает бушевать, заразился премьер-министр страны, а сегодня госпитализирован и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Так каковы были побуждения кремлевского старца, где логика? А впрочем, думающие люди давно перестали искать логику в действиях российской власти, отсюда и рейтинг уже тянется к плинтусу.