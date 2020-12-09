Наказывать Турцию за С-400 контрпродуктивно — Ибрахим Калын

Наказывать Турцию за приобретение российских ЗРК С-400 будет очень контрпродуктивно со стороны США.

Как передает РИА Новости, об этом заявил советник и официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрахим Калын.

«Мы неоднократно заявляли о желании приобрести комплексы Patriot, они, к сожалению, были отвергнуты, поскольку мы не смогли договориться об условиях. Где-то шесть лет назад наш президент сказал: «Мы союзники по НАТО, мы стратегические партнеры, и вы все еще отказываетесь продать нам комплексы Patriot. Значит, придется искать альтернативу». Они решили, что он блефует. Когда все стало серьезно, они поняли, что совершили ошибку. Мы все еще верим, что можем решить этот вопрос», — сказал он, выступая в Маршалловском институте в Вашингтоне.

Калын отметил, что этот вопрос уже давно не является техническими, а стал политическим из-за решения Анкары купить российские ЗРК С-400.

«Но наказывать Турцию за это будет так контрпродуктивно, что от этого пострадают турецко-американские отношения. Это не принесет ничего хорошего, наоборот», — подчеркнул он.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.