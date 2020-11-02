Надо стремиться к тому, чтобы между Азербайджаном и Грузией не было ценностной пропасти

Время показало, что есть обстоятельства, которые гораздо сильнее и выше, чем даже пандемия коронавируса. Например, мог бы кто-то предположить, что для азербайджанцев самая удачная фаза в истории нагорно-карабахской проблемы придется на самый активный период пандемии коронавируса?

То же самое можно сказать и про соседнюю Грузию. Многие полагали, что правящая партия воспользуется пандемией, чтобы временно отложить или отодвинуть дату проведения выборов, но не случилось ни то, ни другое – в прошедшую субботу СМИ уже сообщили, что в Грузии парламентские выборы состоялись, избиратели, несмотря на пандемию, пришли на участки, а правящая партия, по крайней мере, по предварительным данным, не сделала ничего, чтобы помешать ходу свободных выборов.

Теперь в общей сложности, выборы уже завершились, хотя в некоторых районах ожидается проведение повторных. Не исключено и то, что с объявлением полных результатов выборов будут какие -то обвинения в адрес правящей партии.

Чем примечательны были эти выборы? Для начала отметим, что подавляющее большинство депутатов были избраны по пропорциональной системе.

Хотя мы постоянно отмечали, чтобы выборы делают демократичными не система выборов (мажоритарная или пропорциональная), а создание равных возможностей для кандидатов и избирателей, обеспечение открытости выборов и, конечно, правильный подсчет голосов.

Многие полагали, что европеизация Грузии в последние годы носит формальный и показной характер, и выборы будут проводиться не по пропорциональной или мажоритарной системе, а по «советским и постсоветским порядкам».

Поэтому прошедшие выборы были для Грузии в каком-то смысле испытанием или экзаменом. По сообщениям из Тбилиси, назревает противостояние, оппозиция уже заявила о многочисленных фальсификациях. Но всегда ли объективны представители оппозиции? К сожалению, нет, потому что они также являются бывшими советскими людьми, т.е. гомо-советикусами.

Поэтому всем – и правящим партиям, и оппозиционерам постсоветского пространства надо стремиться к тому, чтобы ни у кого не было претензий к самой системе проведения и технической стороне выборов.

Посмотрите, в Европе, во Франции, в Германии или в Англии очень редко обвиняют правящие партии в неправильном проведении выборов.

Правда, в последнее время были обвинения о кибер -вмешательствах в ход выборов в той или иной стране. Например, Дональда Трампа до сих пор обвиняют в том, что, якобы, Россия помогла изменить результаты выборов в его пользу. Да, подобные обвинения слышны по сей день, но до сих пор не нашлось убедительных доказательств.

Что же касается некоторых других аспектов грузинской темы, значение этой страны для нас и наше для них огромное, хотя в Грузии должным образом оценивают это, к сожалению, не все.

И тут также сыграют свою роль, несомненно, религиозные стереотипы или факторы, хотя и для этой страны реальной опасностью являются не соседние мусульманские страны, как Азербайджан и Турция, а «христианская» Армения, которая предъявляет территориальные притязания к Тбилиси, т.к. небольшой регион Джавахетия, населенный в основном армянами, продолжает оставаться потенциальной точкой сепаратизма.

Некоторые политологи обращают внимание на такую деталь, что, якобы, Баку и Тбилиси находятся в различных геополитических плоскостях: Баку проводит политику военного неприсоединения, а Тбилиси, вот уже несколько лет подряд ориентируется в направлении НАТО. Но это всего лишь видимость. Главным является то, что в отличие от Армении, Грузия и Азербайджан проводят независимую политику, и для обеих стран, и для их граждан главным приоритетом является именно независимость.

Но есть другой нюанс. Миром пока правит геополитика, но со временем растет роль различных систем ценностей, в первую очередь, демократических.

Надо стремиться к тому, чтобы между Азербайджаном и Грузией не было ценностной пропасти, потому что не только географическая близость, исторические корни сближают нас, но в роли цементирующего фактора в современном мире выступают и политическая, общественная культура, близость политических и общественных институтов. Историческое разделение стран на «европейцев» и «азиатов» со временем утрачивает свой прежний смысл, теперь азиатские страны в экономическом плане не только не отстают от европейских, но даже опережают их.

Но поляризация стран по политическим ценностям до сих пор остается. Надо стремиться к тому, чтобы между Азербайджаном и Грузией такой поляризации не было.