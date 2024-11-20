Бывший премьер-министр еврейского государства Эхуд Барак считает, что Иран близок к тому, чтобы стать ядерной державой.

«Иран де-факто находится на пороге того, чтобы стать ядерной державой», — отметил Барак в интервью газете Politico. По его утверждению, для того, чтобы создать ядерную боеголовку Тегерану, потребуется несколько дней или несколько недель, и — от девяти месяцев до года, чтобы «превратить ее в оружие».

Экс-премьер не исключает, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху может испытать искушение пойти на эскалацию против Ирана и нанести удар по ядерным объектам. Пока от такого шага его, видимо, отговорил президент США Джо Байден. Такой же позиции будет придерживаться и избранный глава Белого дома Дональд Трамп, полагает Барак.