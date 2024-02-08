Украинской армии удалось сбить 11 из 17 беспилотных летательных аппаратов Shahed 136/131, с помощью которых Россия в ночь на четверг, 8 февраля, нанесла массированные удары по территории Украины, в основном по южной части. Дроны были уничтожены в Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях, пояснило командование Воздушных сил ВСУ. Воздушная тревога была объявлена в 14 областях.

В результате ночной атаки дронов на Одессу повреждена гражданская инфраструктура, жертв и пострадавших нет, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. «Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбиты стекла. Также повреждено здание учебного заведения — пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован», — рассказал Кипер. «Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян», — добавил он.

Кроме того, сообщалось об ударах по Николаеву. По словам мэра города Александра Сенкевича, повреждения получили более 20 жилых домов, а также офисные помещения и частное предприятие. «Есть последствия и на территории коммунального предприятия», добавил градоначальник. В частном секторе в результате атаки вспыхнул пожар, которые через некоторое время был потушен, указал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его сведениям, обошлось без пострадавших. (DW)