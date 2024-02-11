Украинским военным удалось уничтожить 40 из 45 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Россией в ночь на воскресенье, 11 февраля, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По его сведениям, пуск очередной партии беспилотников типа Shahed-136/131 произошел из районов Балаклавы и мыса Чауда в аннексированном Крыму.

Дроны были сбиты над Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областями, указали военные. К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины, а также средства радиоэлектронной борьбы, пояснила украинская сторона.

В Днепровском районе было сбито два БПЛА, вспыхнувший из-за падения обломков пожар через некоторое время был потушен, заявил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, один человек получил ранения.

В Киевской области все запущенные РФ беспилотники были сбиты на подступах к городу, подчеркнул начальник военной администрации столицы Сергей Попко. В Киеве, по предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано, добавил он. (DW)