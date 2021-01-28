Начинается суд над должностным лицом, получившим взятку от участника войны

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Шахрияра Гейбуллаева и Фархада Демирова, обвиняемых в получении взятки от военнослужащего.

Материалы по делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проведено расследование на основании обращения в связи с получением взятки со стороны директора Хачмазского филиала государственной страховой коммерческой компании Демирова Фархада Агамурад оглу от жителя Хачмазского района Меликова Асифа Меджид оглу в размере 1200 манатов для выплаты страхового возмещения.

Фархад Демиров был задержан 17 ноября 2020 года в административном здании филиала при получении денежных средств в размере 1200 манатов при посредничестве своего водителя Гейбуллаева Шахрияра Мехман оглу.

Сообщается, что по решению Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Асифу Меликову, раненному 19 апреля 1994 года в ходе боев в районе села Гюллюджа Агдамского района, было вынесено заключение о военной травме.

В обмен на выплату Меликову обязательного страхования в размере 6 тысяч 600 манатов Фархад Демиров в начале ноября 2020 года потребовал у него 1200 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки), Фархад Демиров и Шахрияр Гейбуллаев задержаны и привлечены к следствию в качестве подозреваемых.(АПА)