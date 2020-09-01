Начало нового учебного года не подстегнуло спрос на доллары ГНФАР

Начало учебного года в этом сезоне не привело к традиционному росту спроса на доллары. Напротив, продажи долларов на валютных торгах даже сократились по сравнению с предыдущим месяцем.

По линии Государственного нефтяного фонда в августе текущего года было продано 478 млн долларов, сообщили # в ГНФАР. Если сравнить с предыдущим месяцем, в июле текущего года суверенный фонд продал на аукционах Центробанка 515,5 млн долларов, а значит, последний месяц лета отметился некоторым спадом. Продажи сократились в августе по сравнению с июлем на 6,3%. Всего же с начала года фонд будущих поколений реализовал в ходе валютных аукционов главного банка страны 5 млрд 3 млн 7 тыс. долларов. Упомянутый показатель на 28,5% больше, чем январе – августе минувшего года.

Как сказал корреспонденту # экономист Самир Алиев, объемы выставляемой в этом году на продажу валюты удалось стабилизировать. Ведь если вспомнить, в марте этого года спрос на доллары резко возрос из-за сильного ажиотажа, вызванного рекордным падением цены нефти.

Наученные горьким опытом прошлой девальвации, граждане и бизнес принялись обменивать имеющиеся на руках манаты в доллары. В результате первый месяц весны отметился небывалым предложением – на валютных торгах было продано 1 млрд 928 млн 300 тыс. долларов – в два раза больше, чем за январь и февраль этого года вместе взятые. Однако в конце марта спрос на иностранную валюту стабилизировался и начал снижаться.

Ярким отличием этого года стала тенденция спада валютных продаж в преддверии нового учебного года. Ведь обычно сумма реализуемой на валютных торгах долларовой массы возрастает именно в августе, сказал корреспонденту # эксперт–экономист Натиг Джафарли. Как правило, традиционным для августа фактором роста валютных продаж по линии ГНФАР становится рост импорта школьных товаров, одежды, канцелярских принадлежностей. И это легко понять, поскольку 1 млн 300 тыс. учащихся и преподавателей отечественных школ и вузов готовятся к началу учебы.

Занятый в сфере импорта малый и средний бизнес стремится купить валюту, чтобы завести эти товары из-за рубежа, преимущественно Турции, России и Китая, к началу сентября. Вслед за растущим спросом на импорт и иностранную валюту в последний месяц лета увеличивается давление на манат, а в конце августа – начале сентября упомянутая тенденция постепенно идет на спад, поскольку потребность импортеров в иностранной валюте падает. Однако в текущем году пандемия коронавируса внесла свои коррективы – закрытые границы, неопределенность с учебным процессом в школах и вузах страны, а также падение покупательной способности населения не способствуют росту импорта и, как следствие, спросу на иностранную валюту у занятых в этой сфере предпринимателей.

Примечательно, что спрос на доллары в начале учебного года не подстегнуло значительное падение национальных валют в соседних странах при стабильности азербайджанской денежной единицы. Так, турецкая лира рекордно упала до 7,27 за доллар США, пройдя предыдущий рекордный минимум — 7,26, который был зафиксирован в мае этого года. Не исключается, что этот кризис может потянуть за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков. Кроме того, с начала года тенге и рубль подешевели к доллару на 15% и 20%, соответственно, из-за роста неопределенности на международных площадках.

В то же время эксперты отмечают серьезное психологическое давление на манат, оказываемое волатильностью на валютных рынках соседних стран – основных торговых партнеров Азербайжана.

ГНФАР заявил, что в текущем году планирует продать на валютных аукционах инвалюты на $6,8 млрд. Это позволяет предположить, что в последующие месяцы предложение по линии ГНФАР будет снижаться.