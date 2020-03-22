Начало конца Владимира Зеленского?

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису. Такое заявление он сделал в интервью одесскому «Седьмому телеканалу». Саакашвили выразил мнение, что приближается «очень сильный» экономический кризис. «Это просто цунами надвигается», — заявил политик. Как напомнил экс-президент Грузии, у России есть финансовая «подушка» — 600 миллиардов долларов, благодаря которым страна спокойно может пережить низкие цены на нефть, в то время как Украина попадет в «зону полной турбулентности».

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, не то что у государства нет ресурсов, в Украине нет государства. В Украине нет государственных институтов»,- пояснил Саакашвили. Увы, он прав. Украина действительно снова оказалась не готова к форс-мажору. Об этом уже громко, надрывая голос кричат очень многие украинские политики, эксперты, журналисты. Один из самых громких текстов опубликовал давеча на своей странице в социальной сети Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

«Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они — лгут. Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они — лгут. Нам говорят, что города обязаны отдать последнее? Знайте, они — лгут. Давайте напомним им всем. Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен! Тем, кто на свои депутатские округа повыписывали 2 миллиарда гривен так называемого «соцэконома». Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины? Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов, тогда как Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!», — указал он.

Нынешняя украинская власть очень часто использовала в критике против прежнего президента страны Петра Порошенко аргументы про «торговлю на крови». Ее символом стала функционировавшая после аннексии Крыма со стороны России липецкая фабрика «Рошен», которая принадлежит Порошенко. Но вот давеча стало известно, что нынешний министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не указал в своей декларации квартиру в Москве и особняк в селе Романков под Киевом.

Как передают «Схемы», особняк расположен в элитном коттеджном городке «Солнечная долина». Но этот дом на 409 «квадратов» записан на супругу министра Светлану, которая является гражданкой России. Также в ее собственности земля, расположенная здесь же — 15 соток. А вот в Москве у жены министра есть квартира на 109 кв.м. в Донском районе. Нет в декларации нового министра и двух машин — Suzuki Vitara S (2016 года выпуска) и Range Rover Sport (2017 года выпуска).

«Я указал только киевскую квартиру, потому что там надо было хоть что-то указать, а это место регистрации, и по процедуре надо было хоть какой-то адрес дать. Все покажем, оно все официальное, мои доходы все официальные — вы увидите через налоговую огромный доход», — оправдывается Петрашко. На уточнение, будет ли в декларации отражена московская квартира, в которой имеет долю его жена, министр поблагодарил «за напоминание» и отметил, что «мог бы забыть о ней». В любом случае, как видим, у нынешнего министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины есть московская квартира. И он от нее отказываться не собирается, продавать ее тоже. Так как тогда быть с тезисом про «торговлю на крови»?!

Еще более циничной и вопиющей является новость о том, что новый глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак приобрел 11 марта автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска. Об этом известно из изменений в декларации, которые Андрей Ермак внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций. Так, согласно изменениям в реестре, Андрей Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz 2019 года выпуска. Как уточняет Интерфакс-Украина, Ермак также оплатил услуги при приобретении автомобиля — 106 тыс. 752 гривен и 123 тыс. 865 гривен сбор при приобретении права собственности. Покупка обошлась главе ОП в 3,2 миллиона гривен.

То есть, в то самое время, когда в Украине углубляются экономические проблемы, когда ощущается огромный дефицит бюджета, когда гривна продолжает удешевляться, а цены расти, когда многим рядовым украинцам может не хватить на покупку простого набора товаров, глава Офиса Президента Украины тратит около 100.000 евро на автомобиль Mercedes-Benz, 2019 года выпуска. Это называется политической безответственностью, наплевательским отношением к проблемам граждан своей страны.

Мы так и не увидели, чтобы президент Украины Владимир Зеленский или тот же Андрей Ермак перечислили свои годовые зарплаты для борьбы с коронавирусом. Мы не увидели ничего такого от партии «Слуга народа». И все это говорит о том, что страшно далеки «слуги» от украинского народа. Зато мы увидели, как отправленная на днях в отставку министр здравоохранения Зоряна Скалецкая почему-то сидела в карантине вместе с эвакуированными из Китая украинцами. Это пиар-акция, а не работа.

Об этом открыто говорят местные политики. Так, украинский политический деятель, внефракционный депутат Верховной Рады VIII созыва и бывший член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза на своей странице в Facebook опубликовал текст, в котором привел Азербайджан в качестве примера для Украины. Речь шла о реакции властей наших стран на пандемию коронавируса. «Азербайджанский опыт не просто полезен, его нужно перенимать! И не только по локализации коронавируса. Азербайджан тесно взаимодействует со своими партнерами, например, с Израилем в военной сфере. Азербайджан увеличивает золотовалютные запасы страны. У вас очень прагматичная власть, которая понимает, что делает, определяет стратегию. В итоге появляется нужный результат. К сожалению, в Украине ситуация не такая. У нас не учитывают опыт соседей, не обращают внимание на их достижения, даже не учатся на своих ошибках, повторяя их вновь и вновь», — указал он в комментарии для Media.Az.

Практически такого же мнения придерживается и бывший советник президента РФ Владимира Путина, известный российский политик и экономист Андрей Илларионов. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он заявил, что Владимир Зеленский как президент, хоть и бессознательно, работает против Украины и чем дальше – тем больше причиняет стране вреда. О том же, увы, свидетельствуют и цифры, статистика экономического краха страны. То есть, по сути, и А.Илларионов, и Б.Береза, и Б.Филатов, и М.Саакашвили, и еще очень многие иные политики говорят о том, что коронавирус выявил фатальную и тотальную неготовность Украины к форс-мажорной ситуации. Учитывая местные реалии, в частности способность украинского общества объединяться для свержения очередной власти, я очень сомневаюсь, что Владимир Зеленский просидит в президентском кресле весь срок.