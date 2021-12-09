«Российские военнослужащие в рамках миротворческой операции на территории Нагорного Карабаха сосредоточены сейчас на возвращении пленных, реализации инфраструктурных проектов и решении других гуманитарных задач».

Как сообщили московскому корреспонденту АПА в пресс-службе Минобороны России, об этом сказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«Кроме контроля прекращения огня и всех военных действий усилия наших миротворцев сосредоточены на восстановлении мирной жизни в регионе, при этом успешно решаются гуманитарные задачи», — сказал В.Герасимов.

Основными из этих задач он назвал «разминирование местности и объектов, возвращение военнопленных и удерживаемых лиц, поиск тел погибших, обеспечение безопасности доставки гуманитарных грузов и реализацию инфраструктурных проектов».

«Российские Вооружённые силы продолжают выполнять миротворческие задачи в Нагорном Карабахе. Более года назад удалось остановить кровопролитную войну и создать условия для восстановления мира в регионе. В целях снижения напряжённости и соблюдения режима прекращения огня российскими миротворцами организовано дежурство на наблюдательных постах и патрулирование района проведения миротворческой операции», — отметил В.Герасимов.

Он также напомнил, что «дополнительно для контроля за прекращением огня и всех военных действий с января этого года в Агдамском районе Азербайджана функционирует совместный Российско-Турецкий центр».