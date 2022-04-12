12 апреля первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой Республики корпусным генералом Рафетом Далкыраном.

Как сообщает пресс-служба минобороны, было особо отмечено развитие взаимодействия между армиями обеих стран и сотрудничества в области военной разведки.

На встрече была подчеркнута важность совместных азербайджано-турецких военных учений в контексте обмена опытом.