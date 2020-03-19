Начал работу информационный портал www.koronavirusinfo.az

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Азербайджанской Республике, профилактики заболевания, а также для информирования и просвещения населения запущен информационный портал www.koronavirusinfo.az Оперативного штаба при Кабинете министров.

Как сообщает Report, портал содержит подтвержденную общую информацию о коронавирусе (COVID-19), текущей ситуации в мире, о мерах, проводимых в Азербайджане в области борьбы с вирусом, и оперативные новости.

Правила, инструкции и рекомендации, установленные правительством Азербайджана для обеспечения здоровья и безопасности населения, оперативно доводятся до сведения граждан.

Граждане могут, войдя на портал, в интерактивном режиме получить ответы на интересующие их вопросы.

| 2020-03-19T12:59:19+00:00 19 марта 2020, 13:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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