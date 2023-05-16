Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель призвал Турцию устранить недостатки в ее избирательном процессе, которые были выявлены европейскими наблюдателями. Об этом сообщает пресс-служба Европейской службы внешних связей.

«Мы принимаем к сведению предварительные выводы и заключения Международной миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ и Совета Европы и призываем власти Турции устранить выявленные недостатки», — говорится в заявлении Борреля.

Он отметил, что ЕС считает высокую явку избирателей в Турции признаком «приверженности турецкого народа осуществлению своего демократического права голоса».

По его словам, Евросоюз придает первостепенное значение «необходимости проведения прозрачных и заслуживающих доверия» выборов.

Ранее спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что наблюдатели от ОБСЕ не увидели явных манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции.

Президентские и парламентские выборы в Турции прошли 14 мая. После обработки 100% бюллетеней голосовавших президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,35%, его соперник, единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу — 45% голосов. Второй тур голосования назначен на 28 мая. (gazeta.ru)